Attaque en Norvège : les cinq victimes n'ont pas été tuées avec un arc mais à l'arme blanche

On en sait un peu plus ce lundi sur le mode opératoire de Espen Andersen Bråthen, un Danois de 37 ans, qui a reconnu avoir tué cinq personnes et en avoir blessé trois autres lors d'un périple meurtrier qui s'est produit mercredi 13 octobre à Kongsberg, une petite ville du sud-est de la Norvège.

Selon la police, les victimes ont été tuées à l'arme blanche par le suspect et non avec un arc et des flèches comme les autorités l'avaient indiqué dans un premier temps. "A Hyttegata, il tue cinq personnes à l'arme blanche à la fois dans des lieux privés et dans l'espace public. Tout indique que ces victimes ont été tuées au hasard", a affirmé l'inspecteur Per Thomas Omholt en faisant le récit de l'attaque lors d'une conférence de presse. "Plus d'une dizaine de personnes ont aussi été visées par des tirs à l'arc au début de l'attaque, mais aucune n'a été tuée avec cette arme", a-t-il ajouté, indiquant qu"'à un certain moment, il se débarrasse ou perd son arc et ses flèches".