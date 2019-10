Syrie : FDS, YPG, PKK… Que signifient ces acronymes en lien avec le conflit turco-kurde ?

EXPLICATIONS - Depuis une semaine et la première offensive terrestre turque contre les Kurdes, le conflit fait rage dans le nord de la Syrie. De nombreux acteurs participent à ces affrontements, répondant à des acronymes familiers tels que FDS, PKK ou encore YPG. Que signifient-ils ? Quel est le rôle de ces organisations ? Eléments de réponse.

Le 9 octobre dernier, la Turquie pénétrait sur le territoire syrien et lançait sa première offensive terrestre à l'encontre des Kurdes, entraînant des affrontements entre les deux camps mais aussi une situation délicate dans la lutte contre Daech en Syrie. Dans cet affrontement s'illustrent plusieurs acteurs se distinguant par des acronymes. FDS, YPG, PKK, HDP, PYD ... Que signifient ces acronymes et quel rôle jouent ces entités dans le conflit turco-kurde ?

Formées en octobre 2015, les forces démocratiques syriennes (FDS) constituent une coalition de combattants kurdes, provenant de la milice des YPG, mais aussi de combattants arabes, issus notamment de tribus arabes de l'est du pays, de rebelles proches de l'armée syrienne libre, mais aussi de chrétiens du Conseil militaire syriaque. Au total, 25 000 Kurdes et 5 000 Arabes, tous Syriens, formeraient ces forces.

Le 9 octobre dernier, lors de la première offensive terrestre turque en Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdoğan avait d'ailleurs implicitement lié le PKK, les YPG et Daech, en tant qu'organisations terroristes contre lesquelles Ankara engage une lutte : "Les forces armées turques, avec l'armée nationale syrienne, viennent de lancer #OperationSourceDePaix contre le PKK/YPG et les terroristes de Daech dans le nord de la Syrie. Notre mission est d'empêcher la création d'un corridor terroriste à travers notre frontière sud et de rétablir la paix dans la région."

Comme mentionné plus haut, les YPG, composant la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple, font partie de l'alliance de combattants kurdes et arabes des Forces démocratiques syriennes (FDS). Créées en 2011 lors de la guerre civile syrienne, les Unités de protection du peuple sont affiliées au parti de l'union démocratique syrien, le PYD. Alliés à la coalition internationale contre Daech, les YPG sont néanmoins considérés par le régime turc comme une organisation terroriste, notamment en raison de ses liens avec le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan.

Non présent sur le terrain syrien mais lié aux YPG, le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, est depuis de longues années l'ennemi intérieur d'Ankara, et plus particulièrement du régime de Recep Tayyip Erdoğan. Organisation politique armée, le PKK est également considéré comme une organisation terroriste par le pouvoir turc, ayant commandité plusieurs attentats-suicides ces dernières années et menant une guérilla meurtrière contre la Turquie depuis 1984.

Egalement actif en Syrie, en Iran et en Irak, le PKK a récemment subi une série de frappes aériennes de la Turquie dans le nord de l'Irak. Ankara a d'ailleurs annoncé la mort de 12 "terroristes séparatistes" du PKK lors de cette série de bombardements.