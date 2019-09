Attaques en Arabie Saoudite : Donald Trump va-t-il intervenir en Iran ?

CRISE DIPLOMATIQUE - Le président américain a déclaré lundi que l'Iran semblait être derrière l'attaque de ce weekend contre l'Arabie saoudite, mais il a ajouté qu'il souhaitait malgré tout "éviter" un conflit. Ce dernier est pourtant bien envisagé par ses conseillers.

Si la décision n'est pas prise par la Maison Blanche, son hôte semble en tout cas préparer le terrain. Dimanche, il a lancé d'un tweet que les Etats-Unis étaient "prêts à riposter". Lundi, lors d'un long échange avec les journalistes dans le Bureau ovale, il a soufflé le chaud et le froid : "Je ne cherche pas à m'impliquer dans de nouveaux conflits, mais parfois, il le faut". Enfin, ce mardi, un responsable des services de renseignement américain a assuré que l'attaque avait été lancée depuis le sol iranien. De même, il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si des missiles de croisière avaient été utilisés.

Le détail des frappes devrait être connu d'ici peu : Washington est en train de préparer un dossier pour prouver ses dires et convaincre la communauté internationale, notamment les Européens, à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine. Pas sûr pour autant que l'administration américaine attende le feu vert de leurs alliés. "Je vous le promets : nous sommes prêts", a lancé Mike Pence ce mardi, alors que Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, s'est envolé direction l'Arabie Saoudite pour "évoquer" la "réponse" des Etats-Unis aux attaques. "Les Etats-Unis d'Amérique feront tout ce qui est nécessaire pour défendre notre pays, nos soldats et nos alliés dans le Golfe", a martelé Mike Pence.

Si son état-major se montre vindicatif, le locataire de la Maison Blanche envoie quant à lui des signaux contradictoires sur le dossier iranien. Au point de susciter des interrogations sur sa stratégie sur ce dossier sensible. Ses atermoiements sur un éventuel face-à-face avec son homologue iranien Hassan Rohani la semaine prochaine à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU sont, à cet égard, révélateurs : tout au long de la semaine passée, il a alimenté l'idée d'une telle rencontre, laissant même entendre qu'une levée partielle des sanctions réclamée par Téhéran n'était plus taboue. Dimanche, d'un tweet, revirement spectaculaire : "Les Fake News disent que je suis prêt à une rencontre avec l'Iran 'sans conditions'. C'est inexact (comme toujours !)".

Il faut dire que l'équation est compliquée pour le milliardaire républicain, lui qui a toujours moqué l'indécision de son prédécesseur démocrate. A plusieurs reprises, Donald Trump a en effet affirmé que "le désastre syrien" serait terminé si Barack Obama avait fait respecter, en 2013, la ligne rouge qu'il avait lui-même tracée. Après avoir annoncé que les Etats-Unis étaient prêts à frapper des cibles du régime syrien après une attaque à l'arme chimique, il avait, à la stupeur générale, fait machine arrière. Pour Ben Rhodes, ancien proche conseiller de Barack Obama, la séquence des dernières 48 heures montre d'abord que la stratégie de Donald Trump sur l'Iran - retrait de l'accord sur le nucléaire, "chèque en blanc aux Saoudiens pour leur guerre au Yémen" et "empilements de sanctions et de menaces" - est un échec. "La politique catastrophique de Trump nous a placés, de manière prévisible, au bord d'une guerre encore plus vaste", a-t-il déploré dans un tweet, mettant en garde contre une intervention militaire américaine