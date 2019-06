Pétroliers attaqués dans le Golfe : que s'est-il passé en mer d'Oman ?

Les deux attaques n’ont pas été revendiquées pour l’heure. Seule certitude : l’un des deux navires est affrété par le Japon. Or, il se trouve que le Premier ministre japonais Shinzo Abe effectue ces jours-ci une visite historique en Iran pour tenter d'atténuer la tension entre Téhéran et Washington. La République islamique a d’ailleurs jugé hautement suspecte la survenue de ces "attaques". Autre élément à prendre en compte : le 12 mai, quatre navires - deux saoudiens, un émirati et un norvégien-, dont trois pétroliers, avaient été endommagés par des "actes de sabotage", attribués à l'Iran par l'Arabie saoudite et les Etats-Unis.