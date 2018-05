Atteint d'un cancer du cerveau, le sénateur John McCain s'oppose à la venue de Donald Trump à son enterrement

Le sénateur américain John McCain ne veut pas de Donald Trump à ses obsèques. Le Républicain de 81 ans a des relations tumultueuses avec le président des Etats-Unis. En effet, il souhaite que ce soit le vice-président Mike Pence, et non Donald Trump, qui vienne représenter la Maison Blanche lors de ses funérailles, ont indiqué le New York Times et NBC News, interrogeant des proches du vétéran.





C'est plusieurs décennies de vie politique américaine qui défilent au crépuscule de la vie du républicain. L'occasion pour lui de revenir sur l'ensemble de sa carrière. Dans un livre à paraître fin mai et un documentaire, John McCain exprime ainsi son regret de ne pas avoir choisi comme colistier l'ex-sénateur démocrate Joseph Lieberman en lieu et place de l'ultra-conservatrice Sarah Palin, lors de sa candidature à la Maison Blanche en 2008 contre Barack Obama, donnant ainsi corps à l'aile la plus radicale du parti, sous la forme des Tea Parties et, plus tard, de Donald Trump. Le sénateur de l'Etat de l'Arizona, vétéran de la guerre du Vietnam, se bat contre une forme agressive du cancer du cerveau depuis plus d'un an. Il est actuellement de retour auprès des siens à Sedona, dans l'Arizona, où il se remet d'une opération pour une infection intestinale.