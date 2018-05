Atteint d'un cancer du cerveau, le sénateur John McCain s'oppose à la venue de Donald Trump à son enterrement

Le sénateur américain John McCain ne veut pas de Donald Trump à ses obsèques. Le Républicain de 81 ans a des relations tumultueuses avec le président des Etats-Unis. En effet, il souhaite que ce soit le vice-président Mike Pence, et non Donald Trump, qui vienne représenter la Maison Blanche lors de ses funérailles, ont indiqué le New York Times et NBC News qui ont interrogé les proches de John McCain.