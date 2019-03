Attentat de Christchurch : comment deux policiers ont stoppé le carnage et arrêté le terroriste

"Le tireur était mobile. Il y avait deux autres armes à feu dans le véhicule qu'il utilisait et il est clair que son intention était de poursuivre son attaque", a déclaré Jacinda Ardern aux journalistes à Christchurch. Sur une vidéo filmée d'un véhicule passant sur l'artère fréquentée où a eu lieu l'arrestation, on peut voir le véhicule du tireur immobilisé contre le trottoir par une voiture de police qui l'a percuté. Une des roues avant de la voiture du suspect est décollée du sol et tourne dans le vide.





Deux policiers, dont l'un équipé seulement d'une arme de poing, pointent leur arme en direction de la porte ouverte de la voiture, côté passager. "Il y avait des policiers de campagne, je crois de Lincoln qui étaient présents", a raconté Mme Ardern, en citant le nom d'une petit localité au sud de Christchurch.