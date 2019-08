Attentat de Christchurch : la Nouvelle-Zélande rachète plus de 10.000 armes à feu à leurs propriétaires

Des paroles aux actes. Depuis l'attaque terroriste de Christchurch le 15 mars dernier, qui a fait 51 morts, la Nouvelle-Zélande a durci sa législation sur le port d'armes. Après avoir interdit les armes semi-automatiques de type militaire et créé un registre national, le gouvernement a lancé mi-juillet une campagne de rachat des armes à feu déjà en circulation. Dans le cadre de cette prospection à l'échelle nationale, l'État s'engage à payer jusqu'à 95% du prix d'achat des dispositifs restitués. Une enveloppe de 125 millions y est consacrée. Les citoyens ont jusqu'au 20 décembre pour souscrire au programme.





"Le programme de rachat et l'amnistie ont un but : retirer les armes les plus dangereuses de la circulation à la suite de la perte de vies humaines dans les mosquées Al Nour et de Linwood", avait déclaré le ministre de la Police, Stuart Nash. Et cette campagne de désarmement est une réussite. En moins d'un mois, 90 collectes ont eu lieu dans le tout pays. Comme le rapporte The Guardian, plus de 10.242 armes à feu ont été restituées à la police, auxquelles s'ajoutent 1269 dispositifs supplémentaires remis par amnistie. Ainsi, lors de la restitution des armes, aucune question n'est posée aux propriétaires qui ont acquis les armes désormais interdites, même s'ils n'ont pas de permis de détention ou de documents en règle.