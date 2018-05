Attentat de Liège : comment le tueur s'est-il radicalisé ?

L'attentat de Liège n'a fait l'objet d'aucune revendication pour l'instant mais le parquet fédéral belge a retenu le caractère terroriste de ces attaques. Les enquêteurs en savent beaucoup plus ce mercredi 30 mai sur le profil de l'assaillant. Son passage à la prison de Lantin et sa rencontre avec un détenu islamiste ont sans doute permis sa radicalisation. Il ne fumait plus, faisait du sport et avait retrouvé un certain calme. Il aurait eu un coran et un tapis de prière dans sa cellule.



