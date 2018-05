Attentat de Liège : l'hommage aux victimes

Ce sont des scènes que les Belges ont malheureusement vécues plusieurs fois ces dernières années. Les proches des trois victimes de l'attentat du mardi 29 mai étaient les premiers à se recueillir sur la place Saint-Hubert dans le centre-ville de Liège. Des personnalités politiques, mais aussi des Liégeois sont également venus en nombre exprimer leur tristesse, leur colère et leur reconnaissance notamment aux deux policières qui étaient des mères de famille.



