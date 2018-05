Attentat de Liège : les habitants témoignent de leur tristesse et de leur peur

À Liège, dans le quartier où s'est déroulée l'attaque terroriste, tous témoignent de leur tristesse et de leur peur. La Belgique, une nouvelle fois touchée par le terrorisme, est en deuil ce 30 mai. Des bougies, des messages et des fleurs ont été déposés devant le café où l'attaque a eu lieu. Certaines écoles sont fermées et les drapeaux ont été mis en berne. Sur place, la présence policière a été renforcée. Liège a déjà été victime d'un attentat terroriste en décembre 2011 et sept ans après, les habitants ont l'impression de vivre les mêmes cauchemars.



