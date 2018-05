Attentat de Liège : Qui étaient les victimes de l'assaillant ?

À Liège, en Belgique, un homme a tué le 29 mai deux policières de 45 et 53 ans et un étudiant de 22 ans, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Lucile Garcia et Soraya Belkacemi ont été sauvagement attaquées dans le dos par le terroriste. Ces agents de police étaient mères de famille. Dans leurs fonctions, elles étaient des femmes dévouées et droites. La troisième victime, Cyril Vangriecken, a été tuée dans un véhicule garé. Il s'apprêtait à obtenir son diplôme d'instituteur à la Haute Ecole de Liège.



