Attentat de Manchester : jusqu'alors considéré comme un héros, un SDF avoue avoir volé des victimes

Il avait été présenté comme un héros. Pourtant, Chris Parker, un sans-abri de 33 ans, a reconnu ce mercredi devant la justice britannique avoir volé des victimes de l’attentat-suicide de Manchester, le 22 mai dernier. Il prétendait à l’époque leur avoir porté secours. Son courage avait été salué dans tout le pays et lui avait valu de belles récompenses.





Le SDF avait été filmé, après l’explosion, par des caméras de surveillance en train de déambuler entre les victimes de l’attentat qui a tué 22 personnes à la Manchester Arena. Mais alors qu'il affirmait il y a plusieurs mois avoir aidé des blessés, Chris Parker a été observé à plusieurs reprises auprès de Pauline Healey, blessée dans l'explosion, et dont la petite-fille gisait non loin. Sur les images diffusées à l'audience, on le voit se pencher sur elle pour s’emparer de son sac à main et voler son portefeuille. Le sans-abri a utilisé sa carte bancaire quelques heures plus tard dans un fast food de la ville.





Il a également reconnu avoir dérobé le téléphone portable d'une autre victime, qui ne peut être nommée pour des raisons légales, précise l’AFP. La cour se prononcera le 30 janvier sur la culpabilité de Chris Parker, qui est maintenu en détention d'ici là. Le SDF, qui se rendait régulièrement aux abords de la salle de concert pour faire la manche, avait été porté aux nues pour son courage après avoir raconté être venu en aide à des victimes juste après l'attentat.