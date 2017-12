Attentat de Noël déjoué à San Francisco : un coup de fil du FBI aurait pu faire tout capoter

Il avait choisi l'endroit car "il s'y était déjà rendu auparavant et savait que c'était un endroit où la foule était nombreuse", a-t-il expliqué aux enquêteurs, précisant vouloir agir entre les 18 et 25 décembre, parce que "Noël est le jour parfait pour commettre un attentat". "Il était surveillé par les forces de l'ordre, le danger n'a jamais été imminent pour le public", a précisé le FBI dans un communiqué. Il avait notamment fait part de ses intentions à un agent du FBI sous couverture qu'il pensait être un membre important de l'EI.





Dans sa maison perquisitionnée ce mercredi, des agents du FBI auraient trouvé son testament, ses dernières volontés, plusieurs armes et des munitions. Selon la plainte déposée devant un tribunal fédéral de Californie, le suspect avait "épousé des croyances djihadistes radicales, et était notamment auteur de messages qui soutenaient le terrorisme sur les réseaux sociaux". Il s'était notamment réjoui de l'attentat du 31 octobre à New York, quand un djihadiste a percuté la foule avec son camion, faisant huit mots, d'après le FBI. Il "aimait" aussi des messages de soutien à l'EI sur Facebook.