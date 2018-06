Attentat déjoué à la "bombe biologique" à la ricine en Allemagne : ce que l'on sait

La ricine est le poison d'origine végétal le plus puissant, a rappelé M. Münch. Une substance 6.000 fois plus mortelle que le cyanure, qui agit en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'injection, et contre laquelle il n'existe pas d'antidote. Un dixième de grammes est nécessaire pour tuer un homme de 100 kilos. La ricine "est naturellement synthétisé par un arbrisseau membre d’une famille nombreuse des plantes dites dicotylédones", a indiqué Slate. La toxine se trouve dans les graines ou les fèves de ces plantes et se présente sous forme d’une poudre blanche.





C'est la première fois que les autorités confirment qu'un attentat à la ricine était en préparation dans ce dossier. Lors de l'interpellation du suspect par les forces d'élite de la police allemande, la semaine dernière, la justice avait évoqué de simples soupçons. En mai 2018, la France a indiqué avoir déjoué un attentat à l'explosif ou à la ricine prévu à Paris. Un suspect égyptien âgé de 20 ans avait alors été arrêté et incarcéré.