Attentat du 13 novembre 2015 : une fois encore, Trump affirme qu’une personne armée aurait pu sauver de nombreuses vies au Bataclan

En mai 2018, devant la même audience, Donald Trump avait tenu à peu près le même discours, déjà pour défendre le droit de porter une arme, et déjà en mimant le geste d’un djihadiste tirant au pistolet. Ses déclarations avaient provoqué une vive réaction en France. Les victimes des attentats notamment lui avaient demandé des excuses. Côté politique, l’ancien chef de l’Etat François Hollande avait dénoncé des "propos honteux" et des "simagrées obscènes". Quant à Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, il s’était insurgé contre des propos "choquants" et "pas dignes du président de la première puissance mondiale".