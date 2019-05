Attentat islamophobe de Christchurch : les dernières informations

ENGAGEMENT

Deux mois après les attentats islamophobes de Christchurch, diffusés en direct sur Facebook, 26 Etats et géants du net ont signé "l'appel de Christchurch" pour lutter contre la diffusion en ligne de contenus terroristes ou extrémistes violents.





Parmi les signataires de cet appel, initié notamment par la Première ministre Jacinda Arden, on retrouve les principaux géants du numérique, qu'il s'agisse de Facebook et de ses filiales WhatsApp et Instagram, ou de Google avec sa filiale YouTube. Ils s'engagent à prévenir le téléchargement et la diffusion de ces contenus, notamment en promettant "leur retrait immédiat et permanent".