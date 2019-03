Attentat de Christchurch : les Néo-zélandais invités à porter un foulard en soutien à la communauté musulmane

Au lendemain de l’attaque terroriste de Christchurch, la Première ministre du pays, Jacinda Ardern, était allée saluer les proches des victimes vêtue de noir et d’un foulard sur les cheveux. Les images de la femme d'Etat, le visage grave et endolori, enlaçant ces personnes meurtries, avaient fait le tour du monde. Et avaient été unanimement saluées par la presse locale. En début de semaine, le New Zealand Herald s’inclinait devant cette "réponse symbolique", décrivant la dirigeante de 38 ans - qui a par ailleurs qu'elle ne prononcerait jamais le nom du terroriste d'extrême droite - comme étant de "réconfort et d'acier".