Londres : l'auteur de l'attaque près de la mosquée de Finsbury Park jugé coupable de meurtre

En juin 2017, Darren Osborne, 48 ans, avait lancé une camionnette contre des musulmans à proximité de la mosquée de Finsbury Park, à Londres, tuant un homme et en blessant 12 autres. Il a nié être l'auteur de l'attaque et expliqué durant le procès qu'il était seulement le passager du van conduit par un homme présenté comme un complice et qu'il a nommé Dave. Mais les enquêteurs ont déterminé qu'il avait agi seul. Et ce jeudi, il a été reconnu coupable de meurtre et tentative de meurtre par le tribunal de Woolwich.





Les personnes regroupées près de la mosquée de Finsbury Park venaient en aide à Makram Ali, un homme de 51 ans victime d'un malaise. Ce dernier est décédé lors de l'attaque.