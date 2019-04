Attentats au Sri Lanka : ce que l'on sait des kamikazes

ATTENTATS - Au Sri Lanka, la traque s'intensifie pour tenter de retrouver les personnes impliquées dans les attentats qui ont fait plus de 350 morts et plus de 500 blessés. Huit kamikazes sont désormais identifiés : ils sont issus de la classe moyenne voire aisée et venaient d'un milieu éduqué. Voici les dernières avancées de l'enquête.