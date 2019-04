Attentats au Sri Lanka : le bilan s'alourdit

Les premiers attentats au Sri Lanka ont commencé simultanément le 21 avril 2019. Ils ont frappé une église et trois hôtels de luxe. Quelques heures après, d'autres attaques ont visé deux églises et un autre hôtel dans les périphéries de la capitale. Le bilan ne cesse de s'alourdir dont 300 morts et 500 blessés. Suite à ces attentats meurtriers, le pays demeure comme pétrifié. Le gouvernement srilankais a décrété l'état d'urgence.



