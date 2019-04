Attentats au Sri Lanka : 290 morts, ce que l'on sait des victimes

HORREUR - Le Sri Lanka a été ensanglanté par la série d'attentats la plus meurtrière de son histoire : 290 victimes et plus de 500 blessés selon un bilan toujours provisoire. De nombreuses victimes sont des catholiques qui participaient aux messes de Pâques. Des employés d'hôtel et des touristes figurent également parmi les personnes décédées. Pour l'heure, voici ce que l'on sait.