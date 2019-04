Attentats au Sri Lanka : plus de 200 morts

Au Sri Lanka, les terroristes ont choisi la messe de Pâques pour placer trois bombes dans trois églises différentes. Au même moment, quatre hôtels de luxe ont aussi été visés. La vague d'attaques a figé le pays et il est encore impossible d'avoir un bilan définitif. Les dernières nouvelles font état d'au moins 207 morts, dont une trentaine d'étrangers, et plus de 450 blessés.



