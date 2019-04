Eglises et hôtels attaqués au Sri Lanka : ce que l’on sait

Depuis l’annonce du drame ce dimanche matin, le bilan n’a eu de cesse de s’aggraver. On dénombre ce mardi matin 310 morts et plus de 500 blessés. Parmi les victimes, autour de 37 étrangers, dont 11 ont pu être identifiés. "Certains des corps sont mutilés et il est compliqué de les identifier", a déclaré à l'AFP un responsable des Affaires étrangères. "Il y a beaucoup de personnes blessées dont certaines dans un état critique", a ajouté cette source.





Le ministre des Affaires étrangères néerlandais a confirmé qu'un de ses ressortissants figurait parmi les victimes, une femme de 54 ans. L'agence de presse Lusa révèle qu'un Portugais serait aussi mort dans ces attaques. L'agence de presse turque Anadolu indique que deux de ses ressortissants sont également décédés.





James Dauris, haut commissaire britannique et ambassadeur aux Maldives, précise qu'il s'est entretenu avec des victimes britanniques blessées dans l'explosion. Selon le ministère sri-lankais des Affaires étrangères, trois Britanniques et deux personnes détenant la double nationalité britannique et américaine ont été tués dans les explosions. Ce que confirme Londres, sans préciser le nombre. "Nous pouvons confirmer que des ressortissants britanniques figurent parmi ceux qui ont été tués dans les horribles attentats perpétrés aujourd'hui au Sri Lanka", a déclaré un porte-parole du Foreign Office dans un courrier électronique à l'AFP.





Les médias chinois évoquent la mort de deux de leur ressortissants et la ministre des Affaires étrangères indienne précise que trois Indiens sont morts. Mike Pompéo a annoncé, ce dimanche en fin d'après-midi que "plusieurs" américains avaient été tués lors de ces attentats et le ministre des affaires étrangères danois évoque trois de ses ressortissants tués.