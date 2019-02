Attentats du Bardo et de Sousse : la perpétuité pour sept accusés

L'audience de vendredi, la dernière en première instance, a été retransmise en direct dans une salle d'audience à Paris et en Belgique. C'est ainsi que les victimes françaises et belges des attentats du Bardo et de Sousse survenus en 2015 en Tunisie, ont pris connaissance du verdict, après une dizaine d'audiences réparties sur un an et demi : la prison à vie pour sept accusés.





D'autres ont été condamnés à des peines allant de 16 ans à 6 mois de prison, 27 accusés ont bénéficié d'un acquittement et aucune condamnation à mort n'a été prononcée, a indiqué le porte-parole du Parquet Sofiène Sliti. Le parquet a décidé de faire appel, a-t-il ajouté. "Le procès leur aura permis, en organisant la visioconférence et en laissant la parole à des avocats choisis par les victimes, d'avoir enfin été reconnus comme victimes par l'Etat tunisien", a souligné un des avocats des victimes françaises, Me Gérard Chemla.