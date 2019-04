Eglises et hôtels attaqués au Sri Lanka : ce que l’on sait

Ils se rendaient à la messe de Pâques, comme de nombreux catholiques de par le monde. Le Sri Lanka a été le théâtre ce dimanche d’attaques meurtrières perpétrées contre des hôtels et des églises. De nombreux morts sont à déplorer. Face à la menace terroriste, le gouvernement de ce pays insulaire situé au sud de l'Inde, dans l'océan Indien, a décrété un couvre-feu et le blocage temporaire des réseaux sociaux - afin d'éviter la propagation de fausses nouvelles. Les vols intérieurs ont par ailleurs été suspendus dans ce pays qui compte 1,2 million de catholiques romains et 270.000 chrétiens, selon un rapport de 2012 du département du recensement et des statistiques sri lankais.





Voici ce que l’on sait de ces attaques sanglantes qui ont révulsé le monde entier :