Au Brésil, Bolsonaro facilite la détention d'armes à feu pour que "les gens bien puissent être en sécurité chez eux"

"Plus la population est armée, moins il y a de violence, a osé Lorenzoni. Pourquoi ? Parce que, partout dans le monde, les bandits ont peur des gens armés". Loin de faire l'unanimité au sein de la population, cet argument est contesté par des ONG, ainsi que par des spécialistes de questions de sécurité. "Tout le monde sait que plus d'armes en circulation signifie plus de morts et plus de violence. Et le nombre de victimes va probablement augmenter du côté des citoyens lambda qui n'ont pas l'habitude de manier des armes à feu", a expliqué à l'AFP Silva Ramos, du Centre de recherches sur la sécurité et la citoyenneté (Cesec). "C'est très inquiétant, parce que le citoyen devient responsable de sa propre sécurité. C'est comme si Bolsonaro disait: 'Achète ton arme, maintenant, sinon ne te plains pas auprès de moi si les homicides ont augmenté'".