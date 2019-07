Au Brésil, des images rares d'une tribu isolée et menacée d'extinction

"Nous les avons filmés sans leur demander leur autorisation, mais nous savons à quel point il est important de les montrer en images", affirme Erisvan Guajajara à l’AFP, porte-parole de Midia India. La tribu des Awa, qui ne compte qu’une dizaine de membres court un réel danger. "Si le monde ne les voit pas, il seront assassinés par les trafiquants de bois", continue le porte-parole, qui lance un "appel au secours".





Avec la politique du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir en janvier 2019, la déforestation de l’Amazonie s’accélère, et la préservation des peuples autochtones est en péril. Malgré la Constitution qui donne le droit à ces tribus de disposer de terres qui leur sont réservées, le chef de l’Etat, fortement soutenu par le Lobby de l’agro-négoce, remet en cause ce concept. Il met en valeur le fait que les indigènes doivent être "intégrés à la société" et non "confinés comme dans un zoo".