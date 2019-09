Au Brésil, Jean-Luc Mélenchon rencontre l'ex-président Lula en prison

CASE PRISON - En tournée au Mexique et en Amérique du Sud, Jean-Luc Mélenchon a rendu visite à Lula da Silva, au Brésil, emprisonné pour corruption depuis avril 2018. Une visite émouvante pour l'Insoumis, qui a affiché une fois de plus son soutien à l'ancien président de 73 ans.

Un "moment émouvant" et un "choc psychologique". C’est ce qu’a vécu Jean-Luc Mélenchon ce jeudi, en sortant des locaux de la Police fédérale de Curitiba, dans le sud du Brésil. Le chef de file de la France Insoumise, en tournée au Mexique et en Amérique du Sud a rencontré son "camarade Lula", l’ancien président brésilien emprisonné pour corruption depuis avril 2018.

Accompagné de Fernando Haddad, le dauphin de l’ex-chef de l’Etat, le député insoumis s’est dit impressionné par "l’optimisme et la force de caractère" de Lula da Silva. L’ancien ouvrier, président du Brésil de 2003 à 2010, purge actuellement une peine de huit ans et dix mois de prison ferme pour avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer de la part d'un groupe de BTP en échange de faveurs dans l'attribution de marchés publics. L’homme politique de 73 ans ne cesse depuis de clamer son innocence, et se dit victime d’un complot pour l’empêcher de revenir au pouvoir.

"Il tire sa force de s’identifier aux luttes populaires", a ajouté M. Mélenchon, qui n’est pas venu les mains vides pour cette rencontre inédite. Il lui a offert un gilet jaune, qu’il a "porté pendant la moitié de l’entretien", s’est réjoui l’élu. "C’est un symbole de la France qui lutte et qui résiste", a-t-il insisté, appelant à continuer la "lutte contre les puissants".