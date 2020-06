Au coeur de la traque des narcos dans le détroit de Gibraltar

C'est un scénario digne des plus grands films hollywoodien. Dans le détroit de Gibraltat, la police des douanes travaillent sans relâche pour arrêter les trafiquants de drogues. Car c'est à la frontière Sud de l'Europe, entre le Maroc et l'Espagne, qu'ils essaient de pénétrer coûte que coûte. Pour faire la traversée, il faut environ une heure. Ce tout petit bras de mer est devenu la porte d'entrée européenne du cannabis. Pour assurer la traversée des cargaisons, les trafiquants font appel à des puissants et coûteux bateaux pour effectuer des "go fast", technique de transport de produits stupéfiants en circulant à très grande vitesse.

Des bateaux tels que des V8 de 350 chevaux, vendus entre 35 000 et 50 000 euros. On en trouve de nombreux échoués sur les côtes. Pour rivaliser avec les trafiquants de drogues, la Guardia civil, police espagnole, fait usage de ces embarcations pour les poursuivre en mer. Car dans le détroit, les tentatives de passer la frontière se multiplient, et cela même en pleine journée, tant l'activité est lucrative. La nuit, ils essaient de s'engouffrer dans l'un des nombreux canaux d'irrigation qui sillonnent les terres.