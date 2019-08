Au Danemark, les taux négatifs permettent de gagner de l’argent... en empruntant

Vous avez déjà peut-être emprunté de l’argent à une banque et vous avez négocié le taux d’intérêt, mais certainement pas à moins 0,5%. Cette offre est possible au Danemark. Autrement dit, votre banque vous paie pour que vous empruntiez chez elle plutôt que chez une autre. C’est une grande première pour les particuliers. Alors, comment une telle offre est-elle possible ?



