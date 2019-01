Au Forum économique mondial de Davos, il n'y aura jamais eu autant de jets privés

Les organisateurs du Forum de Davos assurent compenser ces émissions par des initiatives en faveur de l'environnement et ont partiellement remboursé cette année les trajets en train. "Nous encourageons les participants" à prendre aussi des mesures de compensation, a déclaré à l'AFP Dominique Waughray, responsable "biens publics mondiaux" du Forum.





"La plupart des avions privés sont en fait affrétés par des dirigeants politiques, parce que c'est plus efficace et plus sûr", a-t-il par ailleurs souligné. "Donc c'est davantage une mesure de sécurité, mais nous les compensons quand même". L'impact environnemental, lui, reste le même.