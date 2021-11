Au large de l'Espagne, les hippocampes de la Mar Menor se meurent

La Mar Menor, dont les eaux regorgeaient autrefois de ces petits animaux, abrite un écosystème unique en Europe. Il s'agit de la plus grande lagune d'eau salée sur le continent européen. Mais, polluée par l'agriculture intensive, ce milieu se meurt. "La population a atteint son minimum historique, autour de 1350 hippocampes dans la Mer Mineure aujourd’hui. Il y a dix ans, il y en avait 248.000. Cette lagune, c’était l’une des plus grandes concentration d’hippocampes au monde", résume José Antonio Olivier, membre de l’association Hippocampus, qui se bat pour la protection des chevaux de mer.

Précisément, d'après le recensement effectué par Hippocampus en 2020, il ne resterait plus que 1357 hippocampes dans la Mar Menor. Ce lagon, paysage idyllique il y a quelques années, est rongée par les ravages de l'agriculture intensive. Les algues pullulent et l'eau est trouble. D'après un rapport de l'Institut océanographique espagnol datant de fin 2019, 80% de la faune et flore sous-marines est morte. Près du littoral, les serres agricoles se sont multipliées, ainsi que les centres de désalinisation d'eau pour l'irrigation. Les eaux usées terminent leur course dans la Mer Menor, tuant son écosystème.