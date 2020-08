Au Liban, 60.000 personnes pétitionnent que le pays soit placé sous mandat de la France

"Les responsables libanais ont clairement montré une incapacité totale à sécuriser et à gérer le pays", peut-on ainsi lire. "Avec un système défaillant, marqué par la corruption, le terrorisme et les milices, le pays vient de pousser son dernier souffle. Nous estimons que le Liban devrait revenir sous le mandat français afin d'établir une gouvernance propre et durable."

Il s'agirait, en somme, de revenir dans une situation connue durant l'entre-deux guerres, mise en place par la Société des Nations en 1920 "sur les ruines de l'Empire Ottoman", pour reprendre une expression du Figaro. Pour autant, imaginer un tel retour en arrière semple plus qu'improbable pour les connaisseurs de la région. Hélène De Champchesnel, historienne, spécialiste de l’histoire de la Syrie contemporaine et du Liban juge "totalement irréaliste" cette hypothèse.

"Cette pétition est manifeste de la situation de crise majeure, de l’urgence traversée par le Liban actuellement. Elle répond à un appel de besoin de soutien matériel, financier, peut-être même psychologique", juge la maître de conférences à Sciences Po, interrogée par Ouest-France. "Il ne s’agissait pas d’une colonie ou d’un protectorat mais d’un mandat : ce n’était pas un territoire français". La Société des Nation, qui plus est, n'existe plus. S'il semble donc hautement improbable qu'une telle pétition dépasse le cadre d'une contestation numérique, elle symbolise la rupture profonde entre les dirigeants libanais et une part non négligeable de leurs concitoyens.