Au Mali, la France annonce la mort d'un haut responsable proche d'Al-Qaïda et d'une trentaine de djihadistes

La France a annoncé vendredi 13 novembre avoir "neutralisé" au Mali un haut responsable proche d’Al-Qaïda et une trentaine de djihadistes dans deux opérations distinctes. Dans un communiqué, la ministre des Armées s’est attardée sur la mort le 10 novembre de Bah ag Moussa, chef militaire du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), un groupe djihadiste affilié à Al-QaÏda, "cadre historique de la mouvance djihadiste au Sahel" et "notamment chargé de la formation des nouvelles recrues". Selon le groupe de réflexion Counter-Extremism Project (CEP), Bah ag Moussa était "le dirigeant opérationnel" du GSIM depuis 2017. Il était considéré comme un "terroriste" par l’ONU et les Etats-Unis.