Au moins trois morts après plusieurs séismes en Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée

"C'était très puissant et ça a duré un long moment", a témoigné une femme, se prénommant Davy, qui s'était réfugiée sur le parking d'un hôtel. La secousse a poussé beaucoup d'habitants à sortir au plus vite de chez eux. "J'ai immédiatement réveillé mes jeunes enfants et les ai emmenés hors de la maison", a raconté une habitante de Bali, Ni Komang Sudiani. "Tous mes voisins se sont aussi mis à courir". Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Surabaya, la capitale de la province orientale de Java, située à environ 200 km de Situbondo, la ville la plus proche de l'épicentre.