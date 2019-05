Au Royaume-Uni, les élections européennes auront bien lieu même en cas d'accord pour le Brexit

Alors que la date du Brexit, qui devait avoir lieu le 29 mars, a été reportée deux fois, avec une nouvelle date butoir fixée au 31 octobre, le gouvernement veut "redoubler d'effort et de dialogue avec tous les députés" pour que le report du Brexit soit "aussi court que possible", et intervienne avant la pause parlementaire estivale qui démarre le 20 juillet, a encore dit David Lidington. "Idéalement, nous voudrions que les députés européens (élus par les Britanniques, ndlr) n'aient jamais à siéger", a-t-il souligné.