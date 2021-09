États-Unis : au Texas, l’avortement est maintenant quasiment interdit

Avant même la décision de la Cour Suprême, le président Joe Biden a rapidement dénoncé une loi "radicale", aux dispositions "honteuses", et a promis de "protéger" le droit des femmes à avorter. La vice-présidente Kamala Harris s’est également exprimée, pour assurer que "l'administration Biden-Harris se battra toujours pour défendre le droit d'une femme à prendre des décisions sur son corps et à déterminer son avenir".

Une loi interdisant l'immense majorité des avortements est entrée en vigueur au Texas mercredi 1er septembre, un texte que la Cour suprême des États-Unis a refusé de suspendre dans la nuit mercredi à jeudi, renonçant de fait à respecter un droit qu'elle a elle-même reconnu il y a près de 50 ans, avec l’arrêt Roe v. Wade en 1973. Saisie en urgence lundi par les défenseurs du droit à l’avortement, la haute juridiction, que l'ancien président Donald Trump a solidement ancrée dans le conservatisme, ne s'est pas prononcée sur la constitutionnalité de la loi entrée en vigueur 24 heures plus tôt, mais invoque "des questions de procédures complexes et nouvelles" pour la laisser en place tant que la bataille judiciaire se poursuit.

Le texte entré en vigueur, signé en mai par le gouverneur républicain Greg Abbott, interdit d'interrompre toute grossesse une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, soit après environ six semaines de grossesse, alors que la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes à ce moment. La loi ne prévoit pas d'exception en cas de viol ou d'inceste, mais seulement si la santé de la femme enceinte est en danger. Or, plus de 85% des avortements pratiqués jusqu'ici au Texas ont lieu après six semaines de grossesse, selon les organisations de planning familial de l'État qui ont fait état mercredi de leur profond désarroi.