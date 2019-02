"Aucun accord" entre la Corée du Nord et les États-Unis : après le sommet écourté avec Kim, Trump souffle le chaud et le froid

DIPLOMATIE - Le second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-Un a été écourté, Washington et Pyongyang n'ayant trouvé "aucun accord" sur l'épineux dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord. En conférence de presse, le président américain a expliqué les raisons de cet échec, en tentant de sauver plus ou moins les apparences.