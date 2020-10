Audience record pour le tweet de Donald Trump annonçant son infection au coronavirus

1,4 millions de likes, plus de 825 000 retweets, les compteurs s'emballent. Le tweet de Donald Trump annonçant sa positivité au coronavirus est devenu très viral sur le net. "Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19", a tweeté le président américain.

Le succès de ce tweet est tel qu'il est désormais celui qui a récolté le plus de "likes" depuis l'ouverture par Trump de son compte sur le réseaux social à l'oiseau bleu. A titre de comparaison, le tweet le plus "populaire" du milliardaire républicain était, jusqu'à présent, un message de 2019 annonçant que le rappeur américain A$AP Rocky avait été libéré de prison en Suède et s'apprêtait à rentrer aux Etats-Unis (plus de 800 000 likes selon Axios).