"Aujourd'hui, la bonne décision est de rester à la maison" : face au coronavirus, l'Italie se met sous cloche

C'est le ton grave et le visage fermé que le chef du gouvernement a fait son annonce depuis le Palais Chigi, siège de l'exécutif. Le décret, publié ce lundi soir et qui entrera en vigueur dès mardi, est ainsi résumé : "Je reste chez moi." Il n'y aura ainsi plus "de zone rouge dans la péninsule" puisque l'Italie "toute entière" sera "une zone protégée". Car les chiffres le montrent : pays le plus touché après la Chine avec plus de 9000 cas et 463 morts, l'Italie fait face à "une augmentation importante des contaminés", comme il l'a souligné lors de son point presse.