Australie : après les incendies dans le sud-est, le nord-ouest du pays est menacé par un cyclone

Le sort s’acharne en Australie : alors que le sud-est du pays est en proie à de terribles incendies, qui ont déjà détruit plus de six millions d’hectares, fait au moins 24 morts et tué près d’un demi-milliard d’animaux, c’est cette fois le nord-ouest du pays qui se prépare à l’arrivée d’un cyclone.

L'agence météorologique a invité la population à s'organiser pour l'arrivée du cyclone et à préparer notamment des kits de première urgence, des torches, des radios portatives, des batteries de rechange, de la nourriture et de l'eau. La tempête devrait être accompagnée de très fortes précipitations. Les autorités redoutent des inondations dans "les zones côtières des régions de l'Ouest Kimberley et de l'Est Pilbara".