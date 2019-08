Australie : le chat sauvage ennemi numéro un

Il y aurait entre deux et quatre millions de chats sauvages répartis dans toute l'Australie. Ils seraient responsables de la disparition d'une trentaine d'espèces endémiques, des oiseaux, des reptiles, mais aussi des mammifères. Ces félins seraient aussi à l'origine de l'extinction du cousin du kangourou, le rock wallaby. Face à cette situation, le gouvernement australien ne fait pas dans la demi-mesure. Il entend abattre deux millions de chats d'ici 2020.



