Australie : accros au sucre, les kangourous attaquent les touristes pour piquer leurs chips

Sauf que les kangourous sont généralement herbivores ou insectivores, et ce régime peut se révéler mauvais pour leur santé et pour celles de celui qui les nourrit : "Nos recherches ont montré que les animaux peuvent devenir complètement accro au sucre. Ils vont chercher à s'en procurer sans se demander si cela va être bon pour eux ou non, et ainsi, ils peuvent devenir très agressifs", Michelle Shaw, nutritionniste au Zoo Taronga de Sydney, interrogé dans The Guardian. Ce serait donc cette addiction qui rendrait fous les mammifères.