Australie : notre carte interactive des incendies qui ont détruit près de 8 millions d'hectares

Dans tout le pays, près d'un milliard d'animaux auraient péri dans les flammes - selon des chiffres avancés par des chercheurs de l'université de Sydney. Cette même université avait annoncé la semaine dernière la mort de près de 480 millions d'animaux depuis le mois de septembre, dans le seul Etat de Nouvelle-Galles du Sud. Ces chiffres comprennent les mammifères, les oiseaux et les reptiles, mais pas les insectes ou les invertébrés.

Depuis plusieurs semaines, l'Australie fait face à des feux de forêt colossaux, avec environ 80 000 km² partis en fumée dans tout le pays, soit une superficie équivalente à celle de l'île d'Irlande, et plus de 2 000 maisons réduites en cendres. Ce mercredi, les autorités ont confirmé le décès d'un quatrième pompier, portant à 26 le nombre de morts depuis le début de la crise en septembre.

Alors que plus de 200 feux seraient encore actifs dans le pays, près de 100 000 personnes auraient été sommées d'évacuer leurs habitations dans trois Etats du sud-est de l'Australie. Si le coût financier des dégâts reste flou et en progression constante, le Conseil des assureurs d'Australie a annoncé que les demandes de dédommagements reçues par les compagnies s'élevaient d'ores et déjà à 700 millions de dollars australiens, soit environ 433 millions d'euros.