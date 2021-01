Entré en Australie sans avoir respecté de quarantaine, un pigeon américain va être euthanasié

"Comme il n'a pas été préparé légalement pour l'importation ou importé, le statut sanitaire de cet oiseau et de tous ceux avec lesquels il a été en contact depuis son départ et avant son arrivée est inconnu", a déclaré une porte-parole du ministère de l'Agriculture dans un communiqué. "Cela constitue un risque en termes de biosécurité pour la faune aviaire australienne et notre industrie avicole". Il devrait être euthanasié car arrivé des Etats-Unis sans avoir effectué de quarantaine.

La bague que portait le volatile au niveau de la patte a permis de découvrir qu'il avait été porté disparu lors d'une course qui s'était déroulée en octobre aux Etats-Unis et de remonter jusqu'à son propriétaire en Alabama, relatent les médias australiens. "Nous pensons que dans sa course, il a dévié, est parti en direction de la mer, a atterri sur un bateau et a été emmené", a plaisanté Kevin Chelli-Bird plaisanté dans l'édition de mercredi du quotidien Herald Sun. "Peut-être qu'il en avait marre de (Donald) Trump et qu'il a décidé de partir".