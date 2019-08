Australie : une femme poignardée dans un hôtel de Sydney, l'assaillant arrêté

Témoin de la scène, Megan Hayley a précisé à l'AFP que l'agresseur, muni d'un énorme couteau de cuisine, avait poursuivi d'autres personnes dans le quartier d'affaires de Sydney après avoir poignardé une femme. "Cinq ou six personnes se sont lancées à sa poursuite pour tenter de l'arrêter", a-t-elle ajouté, "et ils ont réussi à l'attraper et à le maîtriser", avant l'intervention des forces de l'ordre.





On ignore pour l'heure les raisons qui l'ont poussé à agir.