Automobile : les Chinois à la conquête du marché français

Sur les écrans publicitaires, sur les affiches, dans les allées : la marque GAC est partout au Mondial de l'automobile. Il s'agit du seul constructeur chinois présent à Paris cette année, et son stand s'étend sur 1 000 mètres carrés. Ayant pour objectif de conquérir notre marché, le président de Guangzhou Automobile Group, Yu Jun, a déclaré que la marque compte produire 200 000 véhicules électriques d'ici 2020, avec un design parfois futuriste.



