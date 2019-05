Autriche : après une caméra cachée compromettante, tous les ministres d’extrême droite quittent le gouvernement

C’est d’abord Herbert Kickl, le ministre de l’Intérieur de 50 ans, qui a été poussé vers la sortie. Il a été suivi par tous les autres membres du parti qui étaient encore présents au pouvoir, confirmant la promesse qu’ils avaient tenue plus tôt ce lundi. "En tant que ministres, nous remettrons tous nos mandats si le ministre de l’Intérieur Herbert Kickl est démis de ses fonctions", avait ainsi déclaré Norbert Hofer, ministre des Transports et nouveau chef désigné du parti. Outre le portefeuille de l'Intérieur, le FPÖ possédait aussi ceux des Affaires étrangères, de la Défense, des Transports et du Travail.





Un limogeage que Sebastian Kurz justifie par l’incompatibilité de ce ministre avec le déroulement de l'enquête sur la vidéo tournée secrètement dans une villa d'Ibiza en 2017. Celle-ci a directement mis en cause, l'ancien-patron du FPÖ Heinz-Christian Strache. "Il est clair que M. Kickl ne peut pas enquêter sur lui-même", a ainsi expliqué le jeune chancelier conservateur.