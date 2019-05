Autriche : le chancelier Sebastian Kurz renversé par le Parlement

Effet domino au gouvernement autrichien. Le chancelier Sebastian Kurz a été renversé lundi 27 mai par un vote des principaux partis d'opposition. Plus jeune dirigeant d'Europe, il devient le premier chancelier autrichien à être écarté par une motion de censure, et celui dont le mandat aura été le plus bref, malgré des taux de popularité toujours élevés.